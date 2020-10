​ATP Koln 2: Alexander Zverev, Diego Schwartzman și Jannik Sinner au ajuns în penultimul act (Rezultatele zilei)

Diego Schwartzman (Argentina/2) vs Alejandro Davidovich (Spania) 2-6, 7-6(3), 6-1



Mai are loc în sferturi:

2 Hours 40 Minutes \uD83D\uDE32@AlexZverev is back in the @bett1hulks semi-finals as he battles past Mannarino 6-4, 6-7(5), 6-4 \uD83D\uDCA5



\uD83D\uDCFD️: @TennisTVpic.twitter.com/nN4sbSlWMw — ATP Tour (@atptour) October 23, 2020

Alexander Zverev și Diego Schwartzman, principalii favoriți, s-au calificat, vineri, în semifinalele turneului ATP de la Koln, după ce au trecut de Adrian Mannarino, respectiv Alejandro Davidovich. În penultimul act al competiției a ajuns și Jannik Sinner, care l-a învins pe Gilles Simon (toți au obținut victorii în trei seturi).Alexander Zverev (Germania/favorit 1) vs Adrian Mannarino (Franța/8) 6-4, (5)6-7, 6-4​Jannik Sinner (Italia) vs Gilles Simon (Franța) 6-3, 0-6, 6-4Yoshihito Nishioka (Japonia) vs Felix Auger-Aliassime (Canada/5)A. Zverev (1) vs J. SinnerY. Nishioka/F. Auger-Aliassime (5) vs D. Schwartzman