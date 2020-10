​ATP Koln: Alexander Zverev, Roberto Bautista, Felix Auger-Aliassime și Alejandro Davidovich Fokina s-au calificat în semifinale

Foto: Twitter - US Open

Rezultatele înregistrate vineri:​





Alejandro Davidovich Fokina (Spania) vs Dennis Novak (Austria) 6-3, 2-6, 6-3





Félix Auger-Aliassime (Canada/3) vs Radu Albot (Moldova) 6-3, 6-0





Roberto Bautista (Spania/2) bat Hubert Hurkacz (Polonia/6) 7-6(4), 5-7, 6-0

Semifinalele competiției de la Koln:

Alexander Zverev (Germania/favorit 1) vs Lloyd Harris (Africa de Sud) 6-4, 3-6, 6-0A. Zverev (1) vs A. Davidovich FokinaF. Auger-Aliassime (3) vs R. Bautista (2)