Novak Djokovic, acuzat de practici incorecte după calificarea în semifinalele de la Roland Garros

Pablo Carreno Busta a părăsit Roland Garros-ul în sferturi, acesta fiind învins în patru seturi de Novak Djokovic. Ibericul l-a criticat pe liderul mondial la finalul partidei, la conferința de presă, Nole fiind acuzat că are o anumită strategie atunci când este condus pe tabelă.







Mai precis, Pablo vorbește despre faptul că Novak solicită time out medical atunci când se află în dificultate: este condus sau nu îi iese jocul așa cum și-ar dori.







Întâmplător sau nu, sârbul a cerut time out medical și miercuri seara (la meciul din sferturile RG) și la partida de tristă amintire cu Pablo de la US Open (atunci când a fost descalificat pentru că a lovit cu mingea o arbitră).







"Atunci când are dificultăți, Novak face în ultimele sezoane același lucru. Nu știu, poate este presiunea sau altceva, important este că după (n.r. time out medical) continuă să joace normal, nu? Habar nu am dacă este o durere reală sau este ceva mental, asta să-l întrebi tu (n.r. i s-a adresat unui jurnalist). De fiecare dată când jocul se complică, Novak cere time out medical.





Pablo Carreno Busta.

Știam că se va întâmpla la US Open și eram conștient că se va întâmpla și aici (n.r. la Paris). Am jucat bine la începutul partidei, am profitat de oportunități. Nu același lucru s-a întâmplat la debutul celui de-al doilea set", a declarat





Djokovic l-a învins pe Carreno Busta în patru seturi, scor 4-6, 6-2, 6-3, 6-4, obținând astfel calificarea în semifinalele de la Roland Garros. În penultimul act, liderul mondial îl va întâlni pe Stefanos Tsitsipas.

Nole are 3-2 în meciurile directe cu grecul.







În cealaltă semifinală se vor confrunta Rafael Nadal (Spania/2) şi Diego Schwartzman (Argentina/12).