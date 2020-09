VIDEO ​WTA Strasbourg: Elina Svitolina și Elena Rybakina se vor duela pentru titlu

From 40-0, Sabalenka is broken and @ElinaSvitolina wins a gripping semifinal, 6-2, 4-6, 6-4!



Svitolina (Ucraina, 5 WTA și a doua favorită) a învins-o pe Sabalenka (Belarus, 12 WTA și cap de serie 4), după un meci care a durat o oră și 56 de minute, scor 6-2, 4-6, 6-4.În cealaltă semifinală a zilei, Rybakina (Kazakhstan, 18 WTA și cap de serie 5) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 în fața lui Hibino (Japonia, 84 WTA), după o oră și 16 minute de joc.Svitolina și Rybakina nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.