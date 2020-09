LiveText Simona Halep vs Garbine Muguruza 5-1

WTA Roma, semifinale

Simona este un adevarat val de incredere: doua lovituri castigatoare (30-0). Vine si o eroare, dar e normal pe undeva tinand cont de cat de agresiva este.







4:1 Dupa o ratate cu reverul, Simona comenteaza dand din cap dezaprobator...Contre-pied perfect reusit de Halep, nicio speranta pentru Garbine (15-15). Simona este agresiva la retur, ii ia timp important adversarei, iar acest lucru se vede: iberica greseste. Inca un rever castigator in lungul liniei, iar Halep se distanteaza la 4-1 cu doua breakuri...







3:1 Un raliu intens este castigat pana la urma de Muguruza, nu a lipsit insa mult ca Simona sa reuseasca sa o paseze pe adversara. Este insa un moment favorabil pentru iberica: loveste mai precis, greseste mai putin. Se face 0-30. Trei mingi de break, inca o data Garbine gaseste tusa (0-40). Muguruza traverseaza cel mai bun moment din acest meci. Halep reuseste sa lungeasca putin raliurile, iar urmatoarele doua puncte ii revin. Este salvata si a treia minge de break: rever in cross perfect (40-40). Halep are o serie formidabila: de la 0-40 a castigat toate punctele, iar tabela s-a modificat din nou in dreptul ei. 3-1







2:1 Simona o plimba pe Muguruza dintr-un colt in altul, iar defensiva ibericei cedeaza. Este un plan tactic foarte bun, sa vedem cat va putea sa se tina Simona de el. Garbine revine cu ajutorul serviciului, una dintre cele mai importante arme ale sale (15-15). Din pacate, pe o schimbare de directie Simona rateaza un backhand in lungul liniei - mingea a fost aproape de tusa, este o eroare pozitiva totusi...Vine si o dubla greseala a ibericei, repet, se simte tensiunea in acest debut de partida. Simona returneaza foarte bine, joaca inalt, variaza perfect, o noua minge de break apare acum. Urcata la plasa, Garbine salveaza mingea de break cu un voleu drive de manual. Iberica vine inca o data la fileu, castiga inca un punct: a schimbat din mers planul tactic vazand ca este dominata de Simona. Muguruza salveaza o minge de break cu o executie pe linie. Muguruza se impune intr-un game in care a salvat doua mingi de break. Iberica se apropie pe tabela, 2-1







2:0 Simona incearca sa loveasca tot mai lung, dar pana la urma mingea se duce in aut. Halep trimite cu mult topspin, mingea nu ii vine tocmai confortabil ibericei (15-15). Agresiva la retur, Garbine rateaza tinta: destule erori facute pana acum de sportiva din Spania. Retur direct castigator facut de Muguruza: serviciul doi al Simonei a fost slab si previzibil. Garbine mai face inca o lovitura castigatoare, de aceasta data cu reverul in lungul de linie. Halep salveaza mingea de break, a condus foarte bine punctul si a tinut-o pe adversara departe de baseline. Game dificil din care Simona iese cu bine, acum este 2-0 in favoarea ei







1:0 Prima eroare nefortata a partidei este in dreptul Simonei. Imediat o copiaza si Garbine, se simte ceva tensiune in rachetele celor doua mari rivale. Intrata in teren, Garbine rateaza o dreapta inside-out dintr-o pozitie ideala. Contre-pied minunat al Simonei, auzim aplauze: 15-40. A inceput sa picure la Roma, dar intre timp Halep face breakul: inceput bun de partida pentru ea







Meciul a inceput cu iberica la serviciu







Un sentiment placut: se aud aplauze, chiar daca nu la intensitatea la care ne asteptam pana undeva prin luna martie a acestui an...







Kader Nouni este arbitrul din scaun. Sunt 24 de grade Celsius la Roma







Se joaca cu spectatori, o premiera pentru editia din acest an a turneului. Sigur, nu va asteptati la tribune pline, sunt foarte putini spectatori, asezati in siguranta conform protocoalelor medicale







Vreme frumoasa la Roma, cele doua jucatoare se afla la incalzire







Turneul de la Roma are parte în semifinale de un meci cu un afiș impresionant, Simona Halep și Garbine Muguruza luptându-se pentru a obține calificarea în finala de la Foro Italico. Meciul este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.