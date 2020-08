​Jucătoarea franceză Fiona Ferro, locul 44 WTA, a câştigat, duminică, turneul de la Palermo, cu premii de 275.000 de dolari.

Ferro a învins-o în finală pe favorita 4, sportiva din Estonia Anett Kontaveit (20 WTA), scor 6-2, 7-5, într-o oră şi 43 de minute.



Sportiva franceză mai are în palmares un trofeu obţinut în 2019, la Lausanne, susține News.ro.



La Palermo au participat şi Patricia Ţig, Irina Begu şi Sorana Cîrstea, eliminate în primul tur, precum şi Gabriela Ruse şi Laura Ioana Paar, care nu au trecut de calificări.

First time in the Top 50 and second career title ✌️



Take a bow, @fioferro!#PLO20 pic.twitter.com/9jD8a5twnG