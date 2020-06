OFICIAL: Tenisul se va relua în august - Programul tuturor turneelor WTA și ATP care se vor juca în următoarea perioadă

Tenisul mondial își va relua turneele începând din luna august, un anunț în acest sens fiind făcut în cursul zilei de miercuri. Astfel, WTA-ul a făcut public calendarul până la finalul anului, în timp ce ATP-ul a precizat ce turnee se vor juca până în octombrie.





* Unele modificări pot apărea în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, cea care a dat peste cap întreg sezonul. De asemenea, se va juca fără spectatori (cel puțin acesta este anunțul acum), iar jucătorii vor fi însoțiți doar de staff-ul esențial.

"Calendarul este condiţionat de mai mulţi factori-cheie, inclusiv capacitatea de a relua jocurile în siguranţă, în conformitate cu îndrumarea experţilor medicali, aprobarea guvernamentală pentru evenimentele sportive şi politicile de călătorie relaxate. Planul strategic al WTA şi calendarul provizoriu al circuitului este aliniat eforturilor ATP, ITF, USTA şi FFT" - WTA.





Feminin:



3 august - Palermo

21 august - Cincinnati (la New York)

31 august - US Open

7 septembrie - Istanbul

14 septembrie - Madrid

21 septembrie - Roma, Strasbourg

28 septembrie - Roland Garros

5 octombrie - Seul

12 octombrie - Beijing, Nanchang

19 octombrie - Wuhan, Nanchang

26 octombrie - Zhengzhou

2 noiembrie - Kremlin Cup, Tokyo

9 noiembrie - Turneul Campioanelor la Shenzhen

16 noiembrie - Zhuhai

23 noiembrie - Guangzhou

Programul turneelor WTA de până la finalul anului:



