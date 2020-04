VIDEO Momente comice cu Rafael Nadal: L-a ținut în așteptare pe Roger Federer pentru că nu se pricepe să facă un live pe Instagram

Rafael Nadal și Roger Federer au oferit un live spumos pe Instagram, cei doi stârnind amuzamentul fanilor din toată lumea. Ibericul l-a pus în așteptare de mai multe ori pe marele său rival, Rafa dovendind că nu se prea pricepe la rețelele sociale: nu știa exact cum să facă live-ul și cum să invite pe cineva la discuție. Momentul a fost speculat din plin de Andy Murray, cel care l-a luat la mișto pe campionul de la Roland Garros.



Cum s-a apărat Nadal

"E prima oară când fac un astfel de live pe Instagram, sper să vă placă. După cum puteți vedea, sunt un dezastru", a precizat râzând Rafa.

După mai multe încercări sortite eșecului, Nadal și Federer au reușit, în sfârșit, să se conecteze. "Suntem destul de bătrâni pentru asta", a râs Nadal.



Roger a avut un răspuns pe măsură: "Nu știu dacă e vina ta sau a mea", fiind evident faptul că ibericul nu se prea pricepe să navigheze pe Instagram.



Nu a durat mult, iar Andy Murray și-a făcut apariția în comentarii: "Nu sunt sigur că Rafa știe cum să invite pe cineva într-un live chat".



Apoi britanicul a completat: "Asta e genial. Poate să câștige de 52 de ori la French Open, dar nu poate să facă Instagram-ul să funcționeze".

Scurt dialog dintre Federer și Nadal



RF: Nu te-ai mai antrenat de la Indian Wells, nu?

RN: N-am mai atins racheta de atunci

RF: Perfect, nu vei mai fi în stare să joci tenis când vom reveni pe teren.

RN: Uff, sper să îmi mai amintesc câte ceva.



De-a lungul live-ului, Nadal a mai interacționat cu Andy Murray (a avut probleme de conexiune și cu scoțianul) și Marc Lopez.





Nadal: I've not touched a tennis racket since Indian Wells



Federer: Good. You won't be able to play anymore when you return. pic.twitter.com/qygmpvl4m0