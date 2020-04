Novak Djokovic se opune vaccinării obligatorii împotriva noului coronavirus

Novak Djokovic, numărul unu mondial, se va confrunta cu o dilemă în cazul în care va deveni obligatorie vaccinarea jucătorilor înainte ca aceştia să poată concura din nou după reluarea sezonului, întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, informează Reuters.

Se opune vaccinării

"Personal, mă opun vaccinării şi nu mi-aş dori să fiu obligat de cineva să mă vaccinez pentru a putea călători", a spus Djokovic într-un videochat live pe Facebook cu alţi sportivi sârbi.



Va trebui să ia o decizie

"Dar dacă va deveni obligatorie (vaccinarea) ce se va întâmpla? Va trebui să iau o decizie. Am propriile mele gânduri în legătură despre această problemă şi nu ştiu dacă acestea se vor schimba la un moment dat. Ipotetic, dacă sezonul se va relua în iulie, august sau septembrie, deşi este puţin probabil, am înţeles că un vaccin va deveni o cerinţă imediat după ce vom ieşi din carantina strictă, dar încă nu există un vaccin", a adăugatLuna trecută, franţuzoaica Amelie Mauresmo, fostă numărul unu mondial, a spus că restul sezonului 2020 ar trebui anulat, considerând că turneele nu ar trebui reluate înainte ca jucătorii să se vaccineze împotriva noului coronavirus.Experţii medicali au afirmat că vaccinurile împotriva Covid-19, la care se lucrează în prezent în mai multe ţări ale lumii, nu vor fi gata până anul viitor, mărind astfel dubiile în privinţa posibilităţii disputării unor turnee pe parcursul acestui an, transmite Agerpres