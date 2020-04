​Două tinere din Linguria, Italia, ne-au arătat cum poți să joci tenis cu toate că te afli în izolare și în blocuri diferite. Mai mult, precizia a fost la cote ridicate, așa cum se poate lesne observa în postarea de pe Twitter a celor de la ATP.



Înregistrarea a adunat pe Twitter-ul celor de la ATP peste 5.3 milioane de vizualizări (și adună în continuare).



Just incredible to see \uD83D\uDC96



\uD83D\uDCCD Liguria, Italy \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj