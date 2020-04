O fostă jucătoare de top o compară pe Simona Halep cu Federer și Nadal

Simona Halep, deținătoarea en-titre a trofeului de la Wimbledon, a fost comparată cu Roger Federer și Rafael Nadal când Barbara Schett, fostă jucătoare pe locul 7 în topul mondial, acum analistă, a identificat asemănări între atitudinea mentală a celor trei campioni.





„Cred că este mare. A devenit tot mai deschisă pe parcursul anilor. Cred că se simte tot mai bine cu ea însăși și se vede – are mereu un zâmbet mare pe față când vine în studiourile noastre la Europsort pentru un interviu cu noi.Simona este foarte relaxată și fericită, poți să și râzi cu ea”, a spus Schett la Eurosport. „Ca jucător de tenis poți tot timpul să devii mai bun. Știm toți că nu face cadouri pe teren, are contra-lovituri mari.Se apără incredibil de bine, are un joc de picioare excelent. Backhandul ei în lungul liniei este o armă. Știm că ar putea avea un joc mai variat și să vină la fileu puțin mai des, dar forța ei mare stă în atitudinea mentală”.Pentru a descrie mai bine forța mentală a Simonei și dorința ei continuă de a-și îmbunătăți jocul, Schett s-a referit la mentalitățile puternice ale lui Roger Federer și Rafael Nadal. „Când este în zonă chiar nu mai greșește.Poate fi cu adevărat agresivă și cu loviturile din spatele terenului. Este cea mai bună când este pozitivă – așa a câștigat la Wimbledon. Dacă este pozitivă trebuie să accepte că va face și erori pe teren, este important pentru ea și va trebui mereu să lucreze la asta – este ok dacă va face o greșeală. Chiar și cei mai buni jucători – Roger, Rafa – încearcă mereu să-și îmbunătățească tenisul. Munca nu încetează niciodată”. ( Tennis World USA