Coronavirus: Turneul feminin de tenis BRD Bucharest Open nu va mai avea loc în 2020

Turneul feminin de tenis BRD Bucharest Open, programat în perioada 13-19 iulie la Arenele BNR din Capitală, nu va mai avea loc în acest an ca urmare a pandemiei de coronavirus.

"Este exclus să se mai ţină turneul feminin BRD Bucharest Open în condiţiile acestei pandemii. De altfel, noi nu mai aveam nicio înţelegere cu proprietarul turneului (n.r. - maghiarul Jeno Marky), pentru că anul trecut semnasem doar pentru un an. Anul acesta pentru organizarea în continuare a turneului la Bucureşti urma să discutăm din nou. Dar nu am făcut-o. Aşa că este exclus să mai organizăm anul acesta, nici nu am apucat să ne aşezăm la masă. Turneul mai figurează pe site-ul WTA, dar e o chestiune din oficiu care a rămas acolo" -Întrebat dacă este totuşi posibilă amânarea în toamnă a turneului, vicepreşedintele a răspuns: "Nu, nu ne gândim la aşa ceva. Ţinând cont de ceea ce se întâmplă în toată lumea, nu ne gândim la amânare. Turneul nu se va mai ţine la Bucureşti, asta vă pot spune cu certitudine. Nu vedeţi că nu se mai complică nimeni să mai amâne turnee pentru că nu se ştie nimic la momentul actual.