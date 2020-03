Noi condiții de joc la US Open - Terenurile vor avea suprafețe mai lente din acest an

Foto: us open / twitter

Meciurile care vor avea loc anul acesta la US Open, turneul de tenis de Grand Slam programat în perioada 31 august - 13 septembrie, se vor disputa pe terenuri cu suprafeţe mai lente decât cele de la ediţiile anterioare, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.





Federaţia americană de tenis (USTA) a anunţat că Openul Statelor Unite, competiţie care se desfăşoară pe hard, îşi va înlocui actuala suprafaţă DecoTurf cu una Laykold, deja utilizată în turneul de la Miami, cunoscută ca fiind una mai puţin rapidă.



Este o premieră după mai bine de 40 de ani pentru US Open, ale cărui meciuri s-au disputat pe DecoTurf începând din 1978.



Contractul pentru utilizarea suprafeţei Laykold este valabil pentru următoarele cinci ediţii ale turneului de la Flushing Meadows, adaugă sursa citată.



Fabricată de societatea Advanced Polymer Technology, cu sediul în Pennsylvania, Laykold este utilizată deja la turneul de la Miami, dar şi la cel de la New York, câştigat în luna februarie de britanicul Kyle Edmund.



În timp ce circuitele ATP şi WTA sunt suspendate până pe 7 iunie, viitoarea ediţie a US Open este menţinută pentru moment în perioada 31 august - 13 septembrie 2020.