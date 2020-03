Nouă informare de la WTA: Data până la care toate meciurile sunt suspendate din cauza coronavirusului

WTA a anunțat, luni - pe contul oficial de twitter, o nouă dată până la care toate turneele feminine de tenis sunt anulate. Măsura vine să protejeze spectatorii și jucătoarelor în fața pandemiei de coronavirus.

Conform WTA, nu va mai avea loc niciun turneu până la data de 2 mai. Dacă lucrurile se vor îmbunătăți, prima competiție care ar putea să aibă loc va fi Madrid Open, întrecere patronată de Ion Țiriac.

O nouă informare a WTA va avea loc în săptămâna premergătoare competiției de la Caja Magica (2-9 mai, Premier Mandatory).



Spania este cel mai afectat stat din Europa după Italia, iar potrivit ultimului bilanț există 7.753 de cazuri detectate și 288 de persoane decedate din cauza Covid-19.



Lista turneelor care au fost anulate:

Indian Wells (Premier Mandatory, SUA), Abierto Zapopan (Guadalajara, 125K, Mexic), Miami (Premier Mandatory, SUA), Volvo Car Open (Charleston, Premier, SUA), Bogota (International, Columbia), Istanbul Open (International, Istanbul, Turcia), Porsche Tennis Grand Prix (Premier, Stuttgart, Germania) și Praga Open (International, Praga, Cehia).

Comunicatul celor de la WTA:



WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH