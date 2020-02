​WTA Dubai: Favoritele cad pe capete - Elina Svitolina, Belinda Bencic și Sofia Kenin, eliminate (Rezultatele zilei)

Veronika Kudermetova (Rusia) vs Dayana Yastremska (Ucraina) 5-7, 6-3, 7-6(2)

Petra Martic (Croația/N.8) vs Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6-4, 6-3

Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Sofia Kenin (SUA/N.5) (2)6-7, 6-3, 6-3

Katerina Siniakova (Cehia) vs Karolína Muchova (Cehia) 6-4, 4-6, 6-0

Kristina Mladenovic (Franța) vs Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-4, 6-3

Turneul de la Dubai se joacă în perioada 17-22 februarie, iar Simona Halep este cap de serie numărul 1. Competiția face parte din categoria Premier și este dotată cu premii de $2,643,670.





În 2019, turneul din Emiratele Arabe Unite a fost câștigat de Belinda Bencic. Simona Halep s-a impus la ediția din 2015.





Ultimele campioane de la Dubai:





2019 Belinda Bencic

2018 Elina Svitolina

2017 Elina Svitolina

2016 Sara Errani

2015 Simona Halep

2014 Venus Williams

2013 Petra Kvitova.

Aryna Sabalenka (Belarus/N.7) vs Maria Sakkari (Grecia) 6-2, 4-6, 6-1Elise Mertens vs Aryna Sabalenka (7)Jennifer Brady vs Marketa VondrousovaVeronika Kudermetova vs Garbine Muguruza (9)Petra Martic (8) vs Barbora StrycovaAnett Kontaveit vs Anastasia PavlyuchenkovaElena Rybakina vs Katerina SiniakovaKristina Mladenovic vs Karolina Pliskova (2)