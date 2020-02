WTA Dubai: Simona Halep și-a aflat posibila adversară din turul al doilea

Simona Halep (2 WTA), cap de serie numărul 1, va juca direct în turul al doilea la turneul Premier de la Dubai, urmând să o întâlnească pe învingătoarea partidei dintre Alison Riske (SUA, 18 WTA) și Ons Jabeur (Tunisia, 45 WTA), beneficiara unui wild card.

Halep conduce cu 3-0 în meciurile directe cu Alison Riske. Românca s-a impus în turul al doilea de la Roma (2015), scor 6-3, 6-0, în primul tur la Beijing (2017), scor 6-3, 3-6, 6-2, și în turul I la Roland Garros (2018), scor 2-6, 6-1, 6-1.

În singura confruntare directă cu Ons Jabeur, în primul tur al turneului de la Beijing, ediția 2018, Halep a abandonat după primul set, câștigat de tunisiancă cu 6-1.



În actualul sezon, Riske a ajuns până în sferturi la Brisbane (învinsă de Karolina Pliskova, scor 7-6, 6-3) și s-a oprit în optimi la Australian Open (învinsă de Ashleigh Barty, scor 6-3, 1-6, 6-4). De partea cealaltă, Ons Jabeur a pierdut în primul tur la Shenzhen (0-6, 3-6 cu Qiang Wang), a fost eliminată în optimi la Hobart (6-3, 3-6, 6-7 cu Garbine Muguruza) și a ajuns până în sferturi la Australian Open (4-6, 4-6 cu Sofia Kenin, cea care avea să câștige trofeul).



În calificările turneului de la Dubai evoluează două jucătoare din România. Ana Bogdan (90 WTA) s-a calificat în turul al doilea (duel cu Shuai Zhang), iar Sorana Cîrstea (69 WTA) joacă în prima rundă cu rusoaica Margarita Gasparyan (107 WTA).



Tabloul competiției de la Dubai:



