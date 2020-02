LiveText Ana Bogdan vs Veronika Kudermetova (după ora 17:40)

Pentru Ana Bogdan va fi prima partidă la simplu pentru echipa de FedCup a României. Anterior, ea a jucat un meci la dublu, alături de Raluca Olaru, în 2018, împotriva canadiencelor Gabriela Dabrowski și Carol Zhao. Româncele au fost învinse atunci cu 4-6, 6-1, 10-6.

Ana Bogdan este născută la 25 noiembrie 1992, la Sinaia. Are 1.71 metri și este jucătoare de mână dreaptă. Nu a câștigat până acum niciun titlu WTA. A strâns din tenis $1,344,621. Ana Bogdan ocupă în prezent locul 90 WTA în clasamentul WTA de simplu. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 59, la 11 iunie 2018.

În 2020, Ana a jucat la două turnee, dar nu a reușit să se califice pe tabloul principal. A pierdut în primul tur al calificărilor la Auckland (4-6, 6-4, 4-6 cu Giulia Gatto-Monticone) și în turul al treilea al calificărilor de la Australian Open (7-5, 6-7, 2-6 cu Ann Li).



Cine este Veronika Kudermetova

Kudermetova este născută pe 24 aprilie 1997, la Kazan (Rusia). Are 1.75 metri și este jucătoare de mâna dreaptă. Nu are niciun titlu WTA (la simplu) în palmares, iar până acum a câștigat din tenis $1,300,736. În prezent, rusoaica ocupă locul 38 în clasamentul WTA de simplu, cea mai bună clasare a carierei, și locul 26 la dublu.

În acest început de sezon, Kudermetova a participat la trei turnee. S-a oprit în turul al treilea al calificărilor de la Brisbane (a fost învinsă de cehoaica Marie Bouzkova, scor 7-5, 4-6, 6-3), a ajuns până în semifinale la Hobart (învinsă de chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-3 6-4), iar la Australian Open a fost eliminată în primul tur de Sara Sorribes Tormo (scor 2-6, 6-1, 6-1).

Ana Bogdan vs Veronika Kudermetova, întâlniri directe:

2017 Hua Hin, optimi: 6-3, 6-1 pentru Ana Bogdan2014 Namangan, optimi: 6-3, 3-6, 6-2 pentru Ana BogdanProgramul meciurilor:Urmat deAna Bogdan vs Veronika KudermetovaAna Bogdan vs Ekaterina AlexandrovaUrmat deGabriela Ruse vs Veronika KudermetovaUrmat deIrina Bara/ Raluca Olaru vs Anna Blinkova/ Anna Kalinskaya.Ana Bogdan (90 WTA, prima rachetă a echipei)Irina Bara (160 WTA, 98 WTA dublu)Elena Gabriela Ruse (166 WTA, 113 WTA dublu)Jaqueline Cristian (197 WTA, 168 WTA dublu)Raluca Olaru (47 WTA dublu)Echipa Rusiei:Ekaterina Alexandrova (28 WTA, 89 WTA dublu)Veronika Kudermetova (38 WTA, 26 WTA dublu)Ana Blinkova (54 WTA, 63 WTA)Anna Kalinskaya (109 WTA, 95 WTA dublu)Dacă va trece de Rusia, România se va califica la Turneul Final care va avea loc la Budapesta în perioada 14-19 aprilie 2020 (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS.De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.USA vs LetoniaOlanda vs BelarusRomania vs RusiaBrazilia vs GermaniaSpania vs JaponiaElveția vs CanadaBelgia vs KazakhstanSlovacia vs Marea Britanie.Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.