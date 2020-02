Australian Open: Barbora Krejcikova și Nikola Mektic, campioni la dublu mixt

Perechea Barbora Krejcikova (Cehia) / Nikola Mektic (Croația), cap de serie numărul 5, a câștigat proba de dublu mixt din cadrul Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Krejcikova și Mektic au învins cuplul Bethanie Mattek-Sands (SUA) / Jamie Murray (Marea Britanie), scor 5-7, 6-4, 10-1, după o oră și 25 de minute de joc.

Barbora Krejcikova (24 de ani) a câștigat și anul trecut proba de dublu mixt de la Australian Open, alături de americanul Rajeev Ram.

Pentru Nikola Mektic (31 de ani) este primul trofeu de Grand Slam din carieră. El a mai disputat o finală, tot la dublu mixt, la US Open 2018. El a jucat atunci alături de poloneza Alicja Rosolska și au fost învinși chiar de echipa Bethanie Mattek-Sands / Jamie Murray.

Krejcikova mai are trei trofee de Grand Slam în palmares, două la dublu, ambele cucerite în 2018, alături de Katerina Siniakova (Roland Garros și Wimbledon) și unul la dublu mixt (Australian Open 2019).



\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6@B_Krejcikova/@NMektic capture a first team Grand Slam title defeating Mattek-Sands/Murray 5-7 6-4 [10-1].



Krejcikova successfully defends her mixed doubles crown while Mektic wins a maiden Slam trophy.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/42zPrUfjaY