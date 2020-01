​Australian Open: Garbine Muguruza a eliminat-o pe Elina Svitolina și s-a calificat în optimi

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8@GarbiMuguruza hits 31 winners to knock out 5th seed Elina Svitolina 6-1 6-2, and reach the #AusOpen fourth round for the fifth time.#AO2020 pic.twitter.com/oHfgGi7EUH — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Anett Kontaveit (Estonia/N.28) vs Belinda Bencic (Elveția/N.6) 6-0, 6-1

Iga Swiatek (Polonia) vs Donna Vekic (Croația/N.19) 7-5, 6-3

Elise Mertens (Belgia/N.16) vs Catherine Bellis (SUA) 6-1, (5)6-7, 6-0

Simona Halep (România/N.4) vs Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-1, 6-4

Angelique Kerber (Germania/N.17) vs Camila Giorgi (Italia) 6-2, (4)6-7, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia/N.30) vs Karolína Pliskova (Cehia/N.2) 7-6(4), 7-6(3)

Muguruza (32 WTA) nu și-a pierdut serviciul pe tot parcursul partidei și a făcut câte două break-uri pe set. Aceasta a avut un procentaj foarte bun (84%) cu primul serviciu și a câștigat aproape jumătate dintre punctele jucate la retur (19 din 40).Cu 31 de lovituri câștigătoare (12 de partea jucătoarei din Ucraina) și doar 9 erori neforțate (12 pentru Svitolina), Garbine a controlat partida și s-a calificat în runda următoare.Pentru un loc în sferturi, Garbine Muguruza se va duela cu învingătoarea partidei dintre Zarina Diyas (Kazakhstan, 73 WTA) și Kiki Bertens (Olanda, favorită 9).Ashleigh Barty (1) vs Alison Riske (18)Maria Sakkari (22) vs Petra Kvitova (7)Cori Gauff vs Sofia Kenin (14)Ons Jabeur vs Qiang Wang (27)Anett Kontaveit (28) vs Iga SwiatekElise Mertens (16) vs Simona Halep (4)Garbine Muguruza vs Zarina Diyas/Kiki Bertens (9)Angelique Kerber (17) vs Anastasia Pavlyuchenkova (30)