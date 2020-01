Australian Open: Sorana Cîrstea va debuta luni

Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul primei zile a Grand Slam-ului de la Melbourne, iar Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România care va evolua luni.





Sorana Cîrstea (74 WTA) o va înfrunta pe Barbora Strycova (Cehia, 33 WTA). Partida se va disputa pe terenul 22, după confruntarea dintre Paula Badosa și Johanna Larsson, care va începe la ora 02:00 (ora României).





Click aici pentru a vedea programul complet al zilei de luni de la Australian Open.





Simona Halep, Irina Begu și Monica Niculescu, celelalte trei românce aflate pe tabloul principal, vor debuta marți la Australian Open, orele și arenele de disputare urmând să fie anunțate de organizatori.





Meciurile româncelor la Australian Open:



Simona Halep (3 WTA) vs Jennifer Brady (49 WTA/SUA)

Meciuri directe: 1-0



Sorana Cîrstea (74 WTA) vs Barbora Strycova (33 WTA/Cehia)

Meciuri directe: 0-1



Irina Begu (77 WTA) vs Kiki Bertens (10 WTA/Olanda)

Meciuri directe: 2-1



Monica Niculescu (128 WTA) vs Alize Cornet (60 WTA/Franța)

Meciuri directe: 2-1







Programul meciurilor pe Rod Laver Arena:



Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, se desfășoară în perioada 20 ianuarie - 2 februarie.