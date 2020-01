​Australian Open: Elena Gabriela Ruse a ratat calificarea pe tabloul principal

​Elena Gabriela Ruse (181 WTA) a ratat, sâmbătă, calificarea pe tabloul principal la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.





Ruse a fost învinsă fără drept de apel de sportiva americană Caty McNally (116 WTA), cap de serie numărul 10, scor 6-1, 6-1. Partida a durat o oră și patru minute.







România va avea patru reprezentante pe tabloul principal de la Australian Open: Simona Halep (3 WTA), Sorana Cîrstea (74 WTA), Irina Begu (77 WTA) și Monica Niculescu, venită din calificări.







Meciurile româncelor la Australian Open:



Simona Halep (3 WTA) vs Jennifer Brady (49 WTA/SUA)

Meciuri directe: 1-0



Sorana Cîrstea (74 WTA) vs Barbora Strycova (33 WTA/Cehia)

Meciuri directe: 0-1



Irina Begu (77 WTA) vs Kiki Bertens (10 WTA/Olanda)

Meciuri directe: 2-1



Monica Niculescu (128 WTA) vs Alize Cornet (60 WTA/Franța)

Meciuri directe: 2-1