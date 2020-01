VIDEO ATP Cup: Germania vs Grecia 1-1 / Stefanos Tsitsipas, victorie clară în fața lui Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas (6 ATP) a adus primul punct pentru Grecia în confruntarea cu Germania, din Grupa F a ATP Cup. Grecul l-a învins categoric pe Alexander Zverev (7 ATP), scor 6-1, 6-4, după o oră și 15 minute de joc.



Stefanos Tsitsipas (21 de ani) a ajuns la a cincea victorie în fața lui Alexander Zverev (22 de ani). Germanul a obținut singurul succes în chiar prima confruntare directă cu Tsitsipas, în 2018, la Washington.

Tsitsipas s-a impus în toate meciurile jucate în compania lui Zverev în 2019: în sferturi la Madrid, scor 7-5, 3-6, 6-2, în semifinale la Beijing, scor 7-6(6), 6-4, și în grupe la Turneul Campionilor, scor 6-3, 6-2. El mai are o victorie în 2018, în sferturi la Rogers Cup, scor 3-6, 7-6(11), 6-4.



După primele două meciuri de simplu, Grecia și Germania se află la egalitate(1-1). În prima partidă, Jan-Lennard Struff (35 ATP) l-a învins pe Michail Pervolarakis (487 ATP), scor 6-4, 6-1, după o oră și 11 minute.

În meciul de dublu se vor înfrunta echipele Kevin Krawietz / Andreas Mies și Michail Pervolarakis / Stefanos Tsitsipas.

În prima etapă a Grupei F, Canada a învins Grecia, scor 3-0, iar Australia s-a impus în fața Germaniei, scor 3-0.



Rezultatele zilei în Grupa F:

Canada - Australia 0-3

Felix Auger-Aliassime (21 ATP) - John Millman (48 ATP) 4-6, 2-6

Denis Shapovalov (15 ATP) - Alex De Minaur (18 ATP) 7-6(6), 4-6, 2-6

Felix Auger-Aliassime / Adil Shamasdin - Chris Guccione / John Peers 6-3, 6-7(3), 8-10



Germania - Grecia 1-1



Jan-Lennard Struff (35 ATP) - Michail Pervolarakis (487 ATP) 6-4, 6-1

Alexander Zverev (7 ATP) - Stefanos Tsitsipas (6 ATP) 1-6, 4-6

Tsitsipas, lovituri de excepție în meciul cu Zverev:



