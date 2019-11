VIDEO Stefanos Tsitsipas a câștigat în premieră Turneul Campionilor, după o finală superbă cu Dominic Thiem

Tsitsipas a fost jucătorul mai bun în începutul partidei, a avut mai multe lovituri câștigătoare, dar echilibrul a rezistat până la finalul manșei. Thiem a gresit usor în game-ul al 11-lea, însă a revenit extraordinar, a oferit câteva lovituri spectaculoase și a împins disputa în tiebreak, unde s-a impus după o luptă formidabilă cu 8-6.

Începând cu setul secund, Tsitsipas a părut să intre în transă și să joace un tenis incredibil, făcând din ce în ce mai puține greșeli neforțate (a avut doar una în acest set) și fiind spectaculos în foarte multe momente. Grecul a făcut două break-uri în debutul setului (s-a desprins la 4-0) și nu a mai putut fi oprit până la 6-2.

Prima dublă greșeală a partidei a venit în al treilea game al setului al treilea și a fost făcută de Thiem (acesta a fost și game-ul în care Stefanos a făcut break-ul care putea fi decisiv, având în vedere desfășurarea ultimelor game-uri). Dominic a reușit să iasă din corzi în cele din urmă, a prestat un joc mult mai bun din punct de vedere defensiv (a arătat și o ofensivă sigură) și a făcut un break la 30 (prima oară când austriacul s-a impus la retur), egalând la 3. Thiem a preluat conducerea cu un game câștigat la 0 (a reușit și un rever senzațional).

Tsitsipas a rezistat unui game bun făcut la retur de Thiem, s-a impus la 30, după un schimb spectaculos, și a egalat la 4. Aflat în poziția de a servi pentru a rămâne în meci (după un game câștigat de Thiem), Tsitsipas a făcut un game impresionant la lansare și s-a impus la 0 după doar 67 de secunde. La 6-5 pentru Dominic, Tsitsipas a început game-ul stângaci (a ratat un forehand în lung de linie), dar a revenit (ajutat și de austriac care a trimis de trei ori prea lung) și campionul avea să fie decis în tiebreak. Grecul a fost mult mai sigur pe el la început, s-a desprins la 4-1 cu două minibreak-uri avantaj, însă Thiem a revenit încă o dată (a avut câteva lovituri explozive) și a egalat la 4. Tot Dominic a fost cel care a ratat o lovitură simplă și l-a pus într-o poziție favorabilă pe grec: 5-4 cu două servicii la dispoziție. Tsitsipas nu a mai ezitat și s-a impus cu 7-4.

Statistica finalei dintre Stefanos Tsitsipas și Dominic Thiem:

Ași: 9-8

Duble greșeli: 0-3

Procentaj primul serviciu: 62% - 69%

Puncte câștigate cu primul serviciu: 83% (50/60) - 71% (52/73)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 62% (23/37) - 52% (17/33)

Puncte de break câștigate: 30% (3/10) - 25% (1/4)

Lovituri câștigătoare: 34-33

Erori neforțate: 16-40

Durata partidei: 2h36min.

Rezultatele înregistrate de campion:

Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 6-3, 6-2

Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas (4)6-7, 6-4, 7-5

Stefanos Tsitsipas vs Roger Federer 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas vs Dominic Thiem (6)6-7, 6-2, 7-6(4)

Top 10 mondial, la finalul sezonului:

1. Rafael Nadal 9.985 puncte

2. Novak Djokovic 9.145

3. Roger Federer 6.590

4. Dominic Thiem 5.825

5. Daniil Medvedev 5.705

6. Stefanos Tsitsipas 5.300

7. Alexander Zverev 3.345

8. Matteo Berrettini 2.870

9. Roberto Bautista Agut 2.540

10. Gael Monfils 2.530

