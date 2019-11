VIDEO ​Turneul Campionilor: Stefanos Tsitsipas s-a calificat în finală / Victorie în două seturi cu Roger Federer

Cei doi jucători păreau siguri la serviciu în debutul setului secund, însă au urmat trei game-uri consecutive în care s-a impus cel aflat la primire (Tsitsipas a fost în avantaj - a făcut două break-uri profitând și de greșelile făcute de Roger). A urmat o serie patru game-uri în care cei doi și-au făcut treaba la serviciu, iar Roger Federer a fost aproape de recuperararea break-ului la 5-4 și 15-40, însă Stefanos a câștigat patru puncte consecutive și a închis partida cu un as (al șaselea).





De știut: Diferența de 17 ani diintre Federer și Tsitsipas este cea mai mare din istoria competiției. În ultimele șase întâlniri cu o diferență de 15 ani (sau mai mult), jucătorul mai tânăr câștigase de cinci ori.

SIMPLY SUPERB FROM STEF!



The youngest player in the field has made the FINAL! \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #NittoATPFinals | @StefTsitsipas pic.twitter.com/4PDVn8OGdV — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

That feeling when you save 11/12 break points against @rogerfederer to make the final \uD83E\uDD23@StefTsitsipas | #NittoATPFinals pic.twitter.com/Mk7JibcoVt — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

Campion la turneul Next Gen de anul trecut, Tsitsipas a salvat o minge de break a elvețianului în chiar primul game al partidei și a profitat de un smash ratat de Federer în game-ul următor pentru a câștiga la primire. La 4-2, Stefanos a recuperat de la 0-40 și a câștigat manșa după un game dramatic de 13 minute, în care a salvat alte două mingi de break și a fructificat a șaptea minge de set pe care a avut-o (6-3, după 44 de minute).