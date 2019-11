​Turneul Campionilor: Horia Tecău și Jean-Julien Rojer au ratat calificarea în semifinale

Horia Tecău și Jean Julien Rojer aveau nevoie de un singur set în fața francezilor Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, pentru a se califica în semifinalele Turneului Campionilor. Perechea româno-olandeză a fost învinsă de favoriții numărul 7, scor 6-3, 7-6(4), ratând astfel prezența în penultimul act al competiției de la Londra.

Herbert și Mahut, campionii ediției din acest an de la Australian Open, au avut nevoie de un singur break (la 2-1) pentru a-și adjudeca primul set. Tecău și Rojer au avut și ei o șansă de a se impune pe serviciul francezilor, chiar în finalul primului act, după ce salvasera trei mingi de set. Herbert și Mahut au reușit însă să anuleze mingea de break, câștigând apoi setul.

Actul al doilea a fost unul fără greșeală la serviciu pentru ambele echipe, astfel că nu a existat nicio minge de break. Învingătorii au fost deciși la tie-break, acolo unde francezii au fost mai inspirați. Tecău și Rojer au condus cu 2-1, cu un mini-break, dar până la final și-au cedat serviciul se două ori și s-a încheiat 7-4 pentru Herbert și Mahut, care termină faza grupelor de la Turneul Campionilor cu victorii pe linie. Partida a durat o oră și 24 de minute.



Horia Tecău și Jean Julien Rojer au câștigat Turneul Campionilor în 2015, când au trecut în ultimul act de Florin Mergea şi indianul Rohan Bopanna, scor 6-4, 6-3. Tecău s-a aflat la a șasea participare la Turneul Campionilor, patru alături de Rojer şi două cu suedezul Robert Lindstedt. Singura dată când românul a trecut de grupe a fost atunci când a câştigat trofeul.



Clasament final grupa Max Mirnyi:



*victorii / seturi câștigate - pierdute



1. Herbert P./Mahut N. 3 / 6-0

2. Cabal J./Farah R. 1 / 3-4

2. Rojer J./Tecău H. 1 / 3-5

4. Krawietz K./Mies A. 1 / 2-5

Din grupa Jonas Bjorkman au obținut calificarea în semifinale următoarele echipe: Raven Klaasen (Africa de Sud) / Michael Venus (Noua Zeelandă), cap de serie numărul 5, și Lukasz Kubot (Polonia) / Marcelo Melo (Brazilia), cap de serie numărul 2.



Programul semifinalelor:



[7] Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA) vs [2] Lukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA)

[1] Juan Sebastian Cabal (COL) / Robert Farah (COL) vs [5] Raven Klaasen (RSA) / Michael Venus (NZL)



