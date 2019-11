Rafael Nadal, despre cum a reușit să întoarcă un meci aproape pierdut: "Trebuie să accepți că adversarul joacă mai bine"

"În acel moment, crezi că probabil în cinci minute vei fi în vestiar, pentru că acesta este cel mai normal lucru. Nu mai joci cu prea multă presiune pentru că aproape ai pierdut.





Daniil este foarte puternic mental. A arătat tuturor în tot acest an ce a realizat. Dacă nu poți fi foarte puternic mental, este imposibil, sincer. Astăzi este una din aceste zile în care o dată la 1.000 pierzi acest meci și s-a întâmplat astăzi. Sunt foarte fericit pentru victorie.







Îmi pare foarte rău pentru el, sincer, pentru că a pierde un meci ca acesta este greu și dureros. Îmi pare foarte rău pentru Daniil. Este un tip bun, și, oricum, ar trebui să fie foarte mândru de toate lucrurile pe care le face", a declarat Rafael Nadal, după victorie cu Daniil Medvedev.





Cum a reușit să revină de la 1-5 și care sunt sfaturile lui Nadal





"Exemplele nu sunt într-o singură zi. Exemple sunt în fiecare zi. Și după părerea mea, exemplul nu este revenirea, pentru că revenirea ... desigur trebuie să fii acolo și trebuie să lupți, dar exemplul, după părerea mea, este să nu îți rupi racheta când ai 1-5 în al treilea set sau să nu îți pierzi controlul atunci când lucrurile nu merg așa cum trebuie.





"Rămâi pozitiv și acceptă că adversarul joacă mai bine"





Este vorba doar despre a rămâne pozitiv, să stai pe teren, să accepți că adversarul joacă puțin mai bine decât tine și să accepți că nu eșți atât de bun. Acesta este singurul exemplu. Pentru că uneori frustrarea vine atunci când te consideri prea bun și nu accepți greșelile pe care le faci.





"Nu te considera prea bun"





Este ceva care nu mi s-a întâmplat foarte des și știu că pot avea greșeli și le accept în mod normal… Acesta este singurul exemplu pe care îl pot da băieților. Nu te considera prea bun. Acceptă greșelile, deoarece toată lumea face greșeli și trebuie să continui. Aceasta este singura cale", a precizat liderul mondial.





Nadal, mulțumit de nivelul jocului său





"Serviciul a funcționat din nou bine. La începutul setului al treilea am fost condus cu două break-uri, dar nu cred că am jucat atât de rău. El a jucat bine, eu am făcut câteva greșeli. Am jucat mai bine decât în primul meci, cu siguranță. În general, am jucat la un nivel mai bun de tenis decât în prima zi.







Apoi, câștigarea acestui meci este o combinație de o mulțime de lucruri: am fost norocos, unele greșeli ale lui Daniil, câteva momente bune ale mele pe final. Știind că nu am putut să mă antrenez așa cum mi-aș fi dorit înainte de turneu, să pot crește nivelul de acum două zile în acest mod, este un lucru foarte pozitiv și sunt foarte mulțumit", a spus Rafael Nadal.





Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas









Sursa foto: nittoatpfinals.com





vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4vs Rafael Nadal 6-2, 6-4vs Daniil Medvedev 6-7(3), 6-3, 7-6(4)vs Alexander Zverev 6-3, 6-2*Vineri, 15 noiembrieDe la ora 16:00Daniil Medvedev vs Alexander ZverevDe la ora 22:00