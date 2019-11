Final de drum pentru cel mai de succes dublu din istoria tenisului - Frații Bryan se retrag în 2020

Gemenii Bob şi Mike Bryan, care formează cea mai de succes echipă de dublu din istorie, au anunţat că se vor retrage din tenis după ediţia US Open din 2020, informează AFP, potrivit News.ro.







Tenismenii americani în vârstă de 41 de ani au jucat primul lor grand slam tot al US Open, în 1995. În palmaresul lor figurează 16 trofee la turneele de grand slam: două la French Open, şase la Australian Open, trei la Wimbledon şi cinci la US Open.



În total, ei au obţinut 118 de titluri, dintre care 39 la turneele de 1.000 de puncte. Bob şi Mike Bryan au terminat zece sezoane pe primul loc mondial, ocupând această poziţie 438 de săptămâni. În 2007, au contribuit la câştigarea Cupei Davis de către SUA, iar în 2012 au câştigat medalia de aur la Londra.



"Eu şi Mike am decis să terminăm sezonul 2019 după US Open, chiar dacă aveam toate şansele de a ne califica la Turneul Campionilor. După lungi discuţii, am decis că ar fi preferabil să ne odihnim şi să ne întărim corpurile pentru 2020, care va fi ultimul nostru sezon în circuit", a declarat Bob Bryan, într-un comunicat publicat de ATP.



"Bryan-Bryan" ocupă în acest moment locul 27 ATP, la egalitate. Din dublu, Bob a strâns aproape 16 milioane de dolari, iar Mike, aproape 17 milioane.