Turneul Campionilor: Novak Djokovic vs Roger Federer - A fi sau a nu fi în semifinalele din O2 Arena

S-au duelat până acum de 48 de ori, iar ultimul loc meci a fost unul greu de uitat. Roger a avut două mingi de meci în finala din acest an de la Wimbledon, dar până la urmă cumva Nole a reușit să scape din situație și să câștige trofeul. Roger Federer vs Novak Djokovic va fi meciul care va decide cine va merge în semifinalele Turneului Campionilor de la Londra.



Nu sunt foarte multe lucruri noi de spus despre un clasic al tenisului zilelor noastre. Federer vs Djokovic a generat aproape mereu partide spectaculoase, o adevărată bătălie a stilurilor opuse de joc, un duel care aduce la start în O2 Arena nu mai puțin de 36 de titluri de Grand Slam la un loc.



Nole are avantaj în meciurile directe și are de partea sa ascendentul moral. De altfel, sârbul s-a impus în ultimele patru meciuri, ultimul succes al campionului elvețian datând tot de la Turneul Campionilor, ediția din 2015. Atunci, Fedex s-a impus cu 7-5, 6-2.



Suprafața de joc (condițiile în general) le convin de minune celor doi mari jucători, meciul anuntându-se unul interesant. Este partida pe baza căreia organizatorii și-au construit de altfel "afișul" atunci când a venit vorba despre faza grupelor din O2 Arena.



Djoker-ul este mare favorit la casele de pariuri, rămâne de văzut ce părere va avea și Federer în legătură cu acest lucru. După ce am avut un entuziasmant Djokovic vs Thiem, de ce nu ne-am aștepta la același lucru și din partea unui asemenea duel de cinci stele?



Cine câștigă, merge în semifinale alături de bravul Dominic Thiem (austriacul i-a învins pe ambii mari campioni în faza grupelor de la Turneul Campionilor).



