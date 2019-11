VIDEO FedCup: Franța, campioană pentru a treia oară (3-2 cu Australia)

Perechea Caroline Garcia / Kristina Mladenovic a reușit să aducă punctul decisiv pentru Franța, echipă care a câștigat pentru a treia oară Fed Cup, după 3-2 cu Australia, în finala de la Perth. Franțuzoaicele au învins echipa Ashleigh Barty / Samantha Stosur, scor 6-4, 6-3.







Impulsionate de victoria Ajlei Tomljanovic (6-4, 7-5 cu Parmentier), Barty și Stosur au început în forță meciul de dublu cu Garcia și Mladenovic. Australiencele au condus cu 2-0, după ce au reușit break-ul încă din game-ul de debut.







Garcia și Mladenovic au bifat însă apoi două game-uri albe consecutive și au egalat situația pe tabelă. S-a mers cap la cap cu serviciul până la 5-4 pentru franțuzoaice, când Barty și Stosur și-au cedat încă o dată serviciul și astfel setul a fost câștigat de Garcia și Mladenovic, scor 6-4.





Aflate pe un val de încredere, Garcia și Mladenovic au condus cu 3-0 în actul secund, după ce au reușit singurul break al actului în al doilea game. Australiencele au avut trei mingi de break la scorul de 0-2 și încă una la 2-5, dar franțuzoaicele au găsit întotdeauna soluții.







Barty și Stosur au reușit să salveze chiar și două mingi de meci pe propriul serviciu, la 2-5. Mladenovic a servit pentru câștigarea partidei, iar la 15-15 a comis o dublă greșeală. Australienii au sperat până în ultima clipă, însă a treia minge de meci a fost cu noroc pentru Caroline și Kristina. Confruntarea a durat o oră și 16 minute.







Franța a mai triumfat în FedCup în 1997 și 2003. De asemenea, franțuzoaicele au mai ajuns în finală în 2004, 2005 și 2016.





Australia rămâne cu șapte trofee FedCup în palmares: 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973 și 1974.







În semifinalele FedCup, franţuzoaicele au învins România, pe teren propriu, la Rouen, scor 3-2. Şi atunci, tot Maldenovic şi Garcia au adus punctul decisiv.







Ashleigh Barty/Samantha Stosur - Caroline Garcia/Kristina Mladenovic 4-6, 3-6





Ultimul punct al meciului de dublu:

THEY'VE DONE IT!



Congratulations to France who are 2019 Fed Cup champions! \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 \uD83C\uDFC6#TousEnsemBleu #FedCupFinal pic.twitter.com/IVtmqfry8o — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2019

Bucuria echipei Franței după victorie:

Win or lose, it’s how you play the game



Congratulations to France and Australia for a stunning #FedCup final \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA2️⃣\uD83C\uDD9A3️⃣\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 #FedCupFinal #AUSFRA pic.twitter.com/TeFUDEFwhU — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2019

Echipa Franței și trofeul FedCup:

SCENES! \uD83C\uDFC6



France lift the 2019 Fed Cup trophy, their first title since 2003! \uD83D\uDC4F #FedCupFinal #TousEnsemBleu pic.twitter.com/Kzdx8WAHbI — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2019

Ajla Tomljanovic -1-6, 1-6- Caroline Garcia 6-0, 6-0