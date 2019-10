Alexander Zverev, al șaptelea calificat la Turneul Campionilor - Cine se luptă pentru ultimul loc

Campion en-titre, Zverev și-a asigurat locul la Londra după ce Matteo Berrettini a pierdut meciul cu Jo-Wilfried Tsonga (4-6, 3-6), disputat la Masters-ul de la Paris.



Cine se luptă pentru ultimul loc



În cursă pentru a se afla pe locul 8 (ultimul care duce la Londra) se află Matteo Berrettini, Stanislas Wawrinka și Gael Monfils.



Stan are nevoie să se impună la Paris pentru a se califica, iar Monfils să ajungă în semifinale (fără ca Wawrinka să câștige trofeul, desigur). În toate celelalte variante, la Londra va ajunge Berrettini.



Cine s-a calificat deja



Lista jucătorilor calificați este una impresionantă: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas și Alexander Zverev.



Turneul Campionilor de la Londra (ultima ediție, de la anul se va disputa la Torino) va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2019.



