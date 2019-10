VIDEO Paris Masters: Seria victoriilor a luat sfârșit pentru Daniil Medvedev - Rusul, eliminat de Jeremy Chardy (Rezultatele zilei)

Jeremy Chardy, victorie in fata lui Daniil Medvedev

Rusul Daniil Medvedev (23 ani), numărul 4 mondial, care venea după şase finale consecutive în circuitul profesionist, a fost învins în meciul de debut la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, înclinându-se în trei seturi, 4-6, 6-2, 6-4, în faţa francezului Jeremy Chardy, venit din calificări, într-o partidă disputată marţi, informează Agerpres.





"Am fost furios timp de 10-15 minute, însă asta-i viaţa. Am avut multe oportunităţi, este păcat. Însă diferenţa a făcut-o faptul că el a ştiut să profite rapid de ocaziile pe care le-a avut", a declarat Medvedev, care nu mai pierduse niciun meci din 8 septembrie, când a fost învins de spaniolul Rafael Nadal în finala US Open.





Medvedev a disputat în acest sezon 77 de meciuri, mai multe decât oricare alt jucător din Top 100 ATP. El se poate lăuda cu un bilanț de 59 de victorii și 18 înfrângeri.



Cele șase finale consecutive jucate de Daniil Medvedev: Washington (învins de Nick Kyrgios, scor 7-6(6), 7-6(4)), Montreal (învins de Rafael Nadal, scor 6-3, 6-0), Cincinnati (victorie cu David Goffin, scor 7-6(3), 6-4), US Open (învins de Rafael Nadal, scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4), Sankt Petersburg (victorie cu Borna Coric, scor 6-3, 6-1) și Shanghai (victorie cu Alexander Zverev, scor 6-4, 6-1). În ultimele 33 de meciuri disputate, Medvedev are doar patru înfrângeri.







Expect the unexpected in Paris!



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | @jimchardy | #RolexParisMasters pic.twitter.com/jgSFmt95vb — ATP Tour (@atptour) October 29, 2019 Ziua de marţi a fost fatală, de asemenea, pentru un alt rus, Karen Khachanov, numărul 8 mondial şi deţinătorul trofeului, care a pierdut tot în trei seturi, 7-6 (7/5), 3-6, 7-5), duelul cu germanul Jan-Lennard Struff.



În schimb, germanul de origine rusă Alexander Zverev, favoritul numărul 6, a ajuns în optimile de finală, după ce l-a expediat rapid în două seturi, 6-1, 6-3, pe spaniolul Fernando Verdasco.



O calificare în finală la Paris îi va asigura lui Zverev prezenţa la Turneul Campionilor de la Londra (10-17 noiembrie), unde îşi va putea apăra titlul cucerit anul trecut.



Turul 1





Corentin Moutet (Franţa) - Dusan Lajovic (Serbia) 6-4, 1-6, 6-3

Kyle Edmund (Marea Britanie) - Ricardas Berankis (Lituania) 6-4, 6-3

Alex De Minaur (Australia) - Laslo Djere (Serbia) 6-1, 6-4

Taylor Fritz (SUA) - Frances Tiafoe (SUA) 7-6 (8/6), 3-6, 6-4

Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Ugo Humbert (Franţa) 4-6, 6-1, 6-2

Denis Shapovalov (Canada) - Gilles Simon (Franţa) 2-2 (abandon Simon)



Turul 2:





Jeremy Chardy (Franţa) - Daniil Medvedev (Rusia/N.4) 4-6, 6-2, 6-4

Alexander Zverev (Germania/N.6) - Fernando Verdasco (Spania) 6-1, 6-3

Radu Albot (Republica Moldova) - Andreas Seppi (Italia) 7-6 (7/5), 7-6 (8/6)

Jan-Lennard Struff (Germania) - Karen Khachanov (Rusia/N.8) 7-6 (7/5), 3-6, 7-5









Masters-ul de la Paris se dispută în perioada 28 octombrie - 3 noiembrie, pe hard indoor. Are premii totale în valoare de €5,207,405, iar ultimii câștigători sunt Karen Khachanov (la simplu) și Marcel Granollers / Rajeev Ram (dublu).



Clasamentul titlurilor Masters:



1 Rafael Nadal 35

2 Novak Djokovic 33

3 Roger Federer 28

4 Andre Agassi 17

5 Andy Murray 14

6 Pete Sampras 11



Cine a câștigat turneele Masters în 2019:



Indian Wells: Dominic Thiem

Miami: Roger Federer

Monte-Carlo: Fabio Fognini

Madrid: Novak Djokovic

Roma: Rafael Nadal

Montreal: Rafael Nadal

Cincinnati: Daniil Medvedev

Shanghai: Daniil Medvedev





