Turneul Campioanelor: Debut cu victorie pentru Naomi Osaka - A învins-o în trei seturi pe Petra Kvitova

Turneul Campioanelor a debutat cu o bătălie de aproape trei ore între Naomi Osaka (3 WTA) și Petra Kvitova (6 WTA). Nipona a obținut prima victorie în Grupa Roșie după ce s-a impus cu 7-6(1), 4-6, 6-4 în fața jucătoarei din Cehia. Petra a reușit să revină de la 2-5 în decisiv, a salvat două mingi de meci, dar Osaka nu s-a mai complicat și a încheiat partida la a treia minge de meci.

Chiar dacă și-a cedat serviciul în game-ul de debut, Naomi Osaka a reușit să se impună la tie-break în primt set, profitând și de numeroasele erori neforțate ale Petrei (24, față de cele 8 ale niponei). Japoneza a făcut break la scorul de 3-4 și apoi s-a mers cap la cap cu serviciul, deși la 4-4 cehoaica a avut trei șanse de a prelua din nou conducerea. Tie-break-ul a fost unul dominat de Naomi, care nu și-a cedat deloc serviciul, a făcut trei mini-break-uri și s-a impus cu 7-1.

Osaka a început slab și setul al doilea, fiind condusă cu 2-0, dar din nou a reușit să întoarcă scorul în favoarea sa, după trei game-uri câștigate consecutiv (cu două break-uri). A urmat apoi un game disputat pe serviciul niponei, Petra reușind în cele din urmă să fructifice a două șansă de break și să egaleze situația pe tabelă (3-3). După o serie de trei game-uri fără greșeli din partea ambelor jucătoare, Osaka și-a cedat din nou serviciul, deși reușise să salveze o minge de set. A fost 6-4 pentru Kvitova.

Setul al treilea a fost unul plin de suspans. Când Osaka era un pas de victorie (conducea cu 5-2), Kvitova a salvat două mingi de meci ale niponei și a reușit apoi break-ul. Ajutată de serviciu, cehoaica s-a apropiat la un singur game pe tabelă (4-5), însă Osaka a pus capăt partidei înainte să se complice cu adevărat. Cu un joc solid pe propriul serviciu, japoneza a obținut a treia minge de meci pe care a și fructificat-o, obținând victoria după două ore și 40 de minute.



Statistica partidei Osaka vs Kvitova:



Ași: 12-9

Duble greșeli: 2-9

Lovituri câștigătoare: 30-40

Erori neforțate: 29-40

Puncte câștigate cu primul serviciu: 72% (43/60) - 78% (36/46)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 47% (24/51) - 45% (22/49)

Puncte de break salvate: 64% (9/14) - 38% (3/8)

Puncte de break câștigate: 63% (5/8) - 36% (5/14)

Total puncte câștigate: 50% (104/206) - 50% (102/206)

Durata partidei: 2h 40min.



Tot duminică, în Grupa Roșie se dispută confruntarea dintre Ashleigh Barty și Belinda Bencic, după ora 13:40 (ora României). Va fi prima întâlnire directă dintre cele două sportive.



\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F @Naomi_Osaka_ defeats Kvitova in three sets, 7-6, 4-6, 6-4 at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/0BjRIXMuyR