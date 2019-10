ATP Basel: Marius Copil, eliminat în primul tur de Roberto Bautista-Agut / Românul va ieși din Top 150 mondial (Rezultatele zilei)

Marius Copil, finalist al ediției din 2018, a fost învins, marţi, în primul tur al turneului de la Basel, de spaniolul Roberto Bautista-Agut (10 ATP, favorit 4), scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră și 35 de minute.

Bautista-Agut s-a impus după ce a reușit să îi spargă serviciul lui Copil în game-ul trei din primul set și în al 11-lea din setul secund. Arădeanul a avut 16 ași, însă nu a servit deloc bine cu <al doilea> (doar 39%, 13 puncte câștigate din 33 jucate). Marius a avut o singură minge de break (la începutul partidei, în chiar primul game în care s-a aflat la primire), însă ibericul a reușit să o salveze.

Clasat pe locul 82 ATP la începutul săptămânii, Marius Copil se află pe poziția 153 în clasamentul în timp real (poate fi depășit de mai mulți jucător, după turneele disputate în această săptămână), pentru că nu a reușit să își apere punctele câștigate anul trecut la turneul din Elveția.

În runda următoare, Roberto Bautista-Agut îl va întâlni pe francezul Richard Gasquet, locul 64 ATP, care a trecut de argentinianul Juan Ignacio Londero (52 ATP).

Marius Copil, beneficiar de wild card, a obţinut prin participarea în primul tur 15.840 de euro.

