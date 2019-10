​VIDEO ATP Basel: Roger Federer a câștigat categoric al 1500-lea meci al carierei / Elvețianul, în mare formă

Fedex a făcut un meci foarte bun reușind să câștige de cinci ori împotriva serviciului (de două ori în primul set și de trei în al doilea). Gojowczyk se poate mândri că a făcut un break în setul secund, la scorul de 2-0 pentru Federer. Meciul a durat 53 de minute.



În optimi, Roger Federer se va confrunta cu învingătorul partidei dintre Radu Albot (Moldova, 49 ATP) și Dusan Lajovic (Serbia, 33 ATP).



Cele mai frumoase lovituri ale elvețianului:

Federer bifează a 19-a prezență la turneul de Basel, unde a cucerit trofeul de nouă ori, ultima dată în 2018, când l-a învins în finală pe Marius Copil, scor 7-6(5), 6-4. Elvețianul s-a mai impus la competiția din orașul natal în 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015 și 2017. Fedex a mai pierdut alte cinci finale la Basel, în 2000, 2001, 2009, 2012 și 2013.





El a devenit astfel al doilea jucător din era Open care a jucat 1500 de partide, după Jimmy Connors (a avut 1.556), potrivit tennis.com





Federer se poate lăuda în acest moment al carierei cu un bilanț de 1232 de victorii și doar 268 de înfrângeri. Connors și-a încheiat activitatea cu 1274 de victorii și 282 de înfrângeri.





Federer conduce cu 3-0 în confruntările cu Gojowczyk. Elvețianul a câștigat ambele confruntări anterioare: în 2018, în turul trei de la Cincinnati, scor 6-4, 6-4, și în 2019, în turul doi de la Indian Wells, scor 6-1, 7-5.





Dacă Roger Federer se va impune din nou la Basel, va fi al doilea turneu pe care elvețianul îl va cuceri pentru a zecea oară, după cel de la Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017 și 2019).





La turneul de la Basel va fi prezent și Marius Copil (82 ATP), care a primit un wild card din partea organizatorilor. Copil va evolua în primul tur cu spaniolul Roberto Bautista Agut, locul 10 ATP şi cap de serie numărul 4.





"Swiss Indoors Basel" se dispută în perioada 21-27 octombrie și face parte din categoria "ATP World Tour 500 Series". Suprafața este hard, iar premiile sunt în valoare totală de €2,082,655. Ultimul câștigător al turneului este Roger Federer, care a obținut trofeul de nouă ori.





