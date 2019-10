VIDEO Andy Murray s-a întors! Britanicul, campion la Antwerp după un meci spectaculos cu Stan Wawrinka

Pe parcursul turneului de la Antwerp, Andy Murray a mai trecut de Kimmer Coppejans (Belgia, 158 ATP), Pablo Cuevas (Uruguay, 45 ATP), Marius Copil (România, 92 ATP) și Ugo Humbert (Franța, 70 ATP).





Andy a mai participat la șase turnee după revenire și nu a reușit să treacă niciodată de sferturi (a mai jucat la Cincinnati, Winston-Salem, challenger-ul de la Mallorca, Zhuhai, Beijing și Shanghai).





Statistica partidei dintre Andy Murray și Stan Wawrinka:





Ași: 9 - 12

Duble greșeli: 3 - 1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 35/48 (73%) - 38/56 (68%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 16/38 (42%) - 18/37 (49%)

Mingi de break salvate: 8/12 - 5/10

Total puncte câștigate: 88 - 91

La doi ani și opt luni după ce a câștigat ultimul său titlu, la Dubai, Andy Murray a jucat din nou cu trofeul pe masă la Antwerp. Revenit în august pe teren, după ce a fost operat pentru a doua oară la șold ("Acum am un șold metalic" - spunea Andy în luna ianuarie a acestui an), Andy a prestat un joc foarte bun la turneul din Belgia și a ajuns în finală, unde l-a întâlnit pentru a 20-a oară în carieră pe Stan Wawrinka (de asemenea în căutarea formei de altădată).Venit după două meciuri de trei seturi în sferturi și semifinale, Andy a reușit să reziste în fața jocului agresiv de pe linia de fund al elvețianului.Stan s-a desprins în debutul partidei, a făcut break în chiar primul game la primire și nu a cedat la serviciu până la finalul setului. Tot elvețianul a reușit să câștige primul la primire și în setul secund (a condus cu 3-1), dar Andy a reușit să egaleze rapid și să împingă partida în decisiv în game-ul al zecelea.Începutul setului al treilea a fost unul cu probleme la lansare din ambele părți (câte două break-uri consecutive de fiecare parte), însă tot britanicul avea să facă pasul decisiv, după ce a salvat două mingi de break ale adversarului la 4-4, 15-40. Murray a anulat patru mingi de 5-5 ale lui Stan și a câștigat partida.De cealaltă parte, Stan Wawrinka continuă căutarea primului titlu după ce a fost operat de două ori la genunchiul stâng în august 2017. Andy Murray conduce cu 12-8 în confruntările directe cu elvețianul (cei doi s-au mai întâlnit o singură dată în ultimul act al unui turneu, la Doha în 2008, meci câștigat tot de Murray, în trei seturi).În urma acestui succes, Andy Murray a făcut un salt de 116 locuri în clasamentul ATP, până pe poziția 127.