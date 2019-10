WTA Moscova: Kiki Bertens, eliminată în sferturi de Kristina Mladenovic

Turneul WTA de la Moscova a rămas și fără a doua favorită, Kiki Bertens (8 WTA) fiind învinsă în sferturi de Kristina Mladenovic (45 WTA). Franțuzoaica s-a impus cu 6-4, 2-6, 6-1, după două ore și nouă minute de joc.



În semifinale, Mladenovic o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Kirsten Flipkens (Belgia, 120 WTA) și Belinda Bencic (Elveția, 10 WTA), favorita numărul 3.



Potrivit L'Equipe, pentru Mladenovic este a 16-a victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 10 WTA (din 40 de confruntări) și a patra din acest an.



Grație victoriei obținute în fața olandezei, Mladenovic și-a asigurat revenirea în Top 40 WTA, pentru prima oară din mai 2018. Ea o va depăși astfel pe compatrioata Caroline Garcia, aflată acum pe poziția 44 în ierarhia mondială.

WTA Moscova (VTB Kremlin Cup) - Competiție care face parte din categoria Premier, cu premii totale în valoare de $1,032,000. Se dispută pe hard indoor în perioada 14-20 octombrie, iar ultima campioană este Daria Kasatkina.



