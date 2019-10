Andy Murray revine la turneele de Grand Slam - Britanicul va evolua la Australian Open în 2020

În ianuarie, Andy Murray își lua la revedere în lacrimi de la Australian Open, după un meci epic cu Roberto Bautista Agut care era privit drept ultimul din cariera britanicului, măcinat atunci de accidentarea la șold. Murray promitea că va face tot posibilul să revină, a trecut printr-o intervenție chirurgicală, iar în ultimele săptămâni a bifat patru victorii în circuit. Astfel, fostul lider mondial va putea fi văzut din nou la Melbourne în sezonul următor, au anunțat marți organizatorii Grand Slam-ului australian.



În vârstă de 32 de ani, Andy Murray a jucat cinci finale la Australian Open, toate pierdute (în 2010, 2011, 2013, 2015 și 2016). El are trei trofee de Grand Slam în palmares, două la Wimbledon (2013 şi 2016) şi unul la US Open (2012). Britanicul a mai jucat o finală la Roland Garros, în 2016.

Ediția din 2020 de la Australian Open va avea loc în perioada 20 ianuarie - 2 februarie.



Confirmed: @andy_murray will return to compete at the #AusOpen in 2020. pic.twitter.com/mbdFlAgOZA