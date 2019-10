​WTA Beijing: Ashleigh Barty s-a calificat în finală, după ce Kiki Bertens a servit pentru caștigarea partidei și a ratat o minge de meci în tiebreak

Barty a început perfect partida, s-a desprins la 3-0 după ce a făcut un break și a închis actul la a șasea oportunitate (Bertens a salvat trei pe propriul serviciu și două la retur), la scorul de 6-3. Desfășurarea setului secund a fost în oglindă, Kiki reușind să câștige împotriva serviciului în al doilea game al setului și să își apere avantajul până la final (6-3 după alte 33 de minute).

Decisivul a fost unul intens, cele două jucătoare începând cu câte un break. Bertens părea să se desprindă în câștigătoare după ce s-a mai impus o dată la primire în game-ul al cincilea, însă australianca a revenit la timp fără să îi ofere vreo minge de meci adversarei (a condus cu 40-15 la 4-5, a fost egalată la 40, dar a făcut pasul decisiv și a egalat la 5).

Disputa a ajuns în tiebreak, care până la scorul de 4-4 a fost condus de Bertens (a avut chiar și 3-0). A urmat o serie de șapte minibreak-uri (patru pentru Ashleigh, fiecare jucătoare a ratat o minge de meci), iar liderul mondial s-a impus cu 9-7 după un set de o oră și 12 minute.

\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25 Through in three! @ashbar96 wins third set tiebreak against Bertens, 6-3, 3-6, 7-6(7), advancing to the finals of the @ChinaOpen pic.twitter.com/9N8glnjb9m