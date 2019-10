Rafael Nadal, forfait la Masters-ul de la Shanghai

Accidentat la Laver Cup (acolo unde nu a mai putut evolua în ultima zi de întreceri), Rafael Nadal a anunțat că nu va participa la Masters-ul de la Shanghai, competiției care va avea loc în perioada 6-13 octombrie. Accidentarea de la încheietura mâinii stângi îi dă în continuare bătăi de cap ibericului.







"Salut tuturor! Din păcate, trebuie să vă anunț că nu voi putea participa la ediția din acest an a turneului de la Shanghai, este al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru. Competiția este una incredibilă, la fel fanii. După cum probabil știți, am avut unele probleme la încheietura mâinii stângi la Laver Cup și din păcate nu am avut timpul necesar pentru recuperare. Sper să fiu înapoi la Shanghai cu ocazia turneului din 2020", a precizat Rafael Nadal.





Shanghai Masters va avea loc în perioada 6-13 octombrie. Ultimul câștigător este Novak Djokovic (6-3, 6-4 în finala cu Borna Coric).





La competiția asiatică vor putea fi văzuți, printre alții, Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem sau Alexander Zverev. Turneul va putea fi urmărit în direct în România pe Digisport.