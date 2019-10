Simona Halep, mesaj special de ziua lui Darren Cahill: "Îți doresc momente frumoase la on-court coaching"

Australianul Darren Cahill împlinește miercuri 54 de ani, iar Simona Halep i-a urat fostului și viitorului său antrenor "La mulți ani" prin intermediul unei postări pe Instagram. La începutul mesajului, fostul lider mondial a dezvăluit un scurt dialog amuzant pe care l-a avut cu Darren în trecut și a încheiat cu "Îți doresc tot binele și momente frumoase la on-court coaching".





"- D (n.r. Darren), astăzi e duminică... e o zi liberă!



- Simo, dacă vrei să fii cea mai bună, nu există duminică liberă! Taci și treci la treabă!



- OK, boss".



Simona a continuat prin a-i face o urare lui Cahill: "La mulți ani, D. Îți doresc tot binele și momente frumoase la on-court coaching", a fost mesajul Simonei Halep pentru Darren Cahill.





La 12 septembrie, Simona Halep a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că va relua colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill din sezonul viitor.





"Salutare, am vești interesante pentru voi. După un an de zile fără el în echipa mea, sunt fericită să anunț că Darren va fi din nou alături de mine sezonul viitor" - Simona Halep, pe contul oficial de Facebook.



”D”, ultima oară te-am ”omorât” , și am de gând să te ”omor” din nou. Bine ai revenit! Abia aștept să terminăm ce am început. Ne vedem curând!", a completat Halep.





Pe 9 noiembrie 2018, Cahill a anunțat că nu va mai continua colaborarea cu Simona Halep, el motivându-și decizia prin faptul că vrea să fie aproape de familie.



Halep a început colaborarea cu Cahill în 2015, după ce a lucrat anterior cu antrenorul australian în cadrul programului Adidas de dezvoltarea a carierei tinerilor jucători.



Australianul a ajutat-o pe Simona să-și îndeplinească cele mai importante obiective: să devină locul 1 în lume și să câștige primul titlu de Grand Slam (Roland Garros, 2018).



De altfel, Darren i-a fost aproape Simonei și la Wimbledon (la unele antrenamente și cu sfaturi), acolo unde sportiva născută la Constanța a cucerit al doilea Grand Slam din carieră.