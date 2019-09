Muchova, favorită 3, a învins-o în finală pe sportiva poloneză Magda Linette, numărul 48 mondial şi cap de serie 4, scor 6-1, 6-1. Meciul a durat o oră şi opt minute.

Pentru Karolina Muchova este primul trofeu obţinut în circuitul WTA.

La turneul de la Seul au participat şi Mihaela Buzărnescu, Irina Begu – eliminate în primul tur, Ana Bogdan şi Patricia Ţig, care nu au trecut de runda secundă.

It’s the first ever WTA \uD83C\uDFC6 for @karomuchova7!⁰⁰



She defeats Linette at the #KoreaOpen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/j5YkYVoaGV