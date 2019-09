Patrick Mouratoglou: "Cred că timpul o favorizează pe Serena Williams. Cu cât va fi mai în formă, cu atât va fi mai periculoasă"

“Cred că timpul o favorizează. Cred că a fost mult mai bună la US Open decât la Wimbledon şi că Wimbledon-ul a fost mai bun decât Roland Garros. Revine în formă şi cu cât va fi mai în formă cu atât mai periculoasă va fi. A început să joace un tenis foarte bun”, a afirmat Mouratoglou pentru Sky Sports.El a menţionat că Serena Williams trebuie să joace fără presiunea de a trebui să îşi solidifice locul în istoria tenisului. “Aceasta este cea mai mare presiune pe care o poţi avea, iar adversare îi sunt fete pentru care presiunea este zero, pentru că este prima lor finală. La un moment dat, îşi va da seama cum să gestioneze asta”, a adăugat antrenorul.Williams nu a câştigat nicio finală de grand slam jucată după revenirea în competiţii, după ce a dat naştere unei fetiţe, în septembrie 2017. Printre finalele pierdute de americancă se numără cele din acest an de la Wimbledon şi US Open, în care adversare i-au fost Simona Halep şi Bianca Andreescu, scrie News.ro.