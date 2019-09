Roger Federer şi Juan Martin Del Potro, meci demonstrativ la Buenos Aires

Foto: us open / twitter

Roger Federer, locul 3 ATP, şi Juan Martin Del Potro, acum pe locul 72 mondial, vor disputa, la 20 noiembrie, un meci demonstrativ la Buenos Aires, informează lefigaro.fr.





"Vreau să vă anunţ că sunt foarte entuziasmat de ideea de a juca împotriva prietenului meu Juan Martin în Parcul Roca", a declarat elveţianul, într-un mesaj video postat pe contul de Twitter al lui Del Potro.



În acest moment, tenismenul argentinian, fost numărul 3 mondial, nu participă la competiţii din cauza unei accidentări suferite la genunchiul drept. Fără să joace din iunie, Del Potro ar trebui să revină pe teren la mijlocul lunii octombrie, la turneul de la Stockholm.



Juan Martin del Potro are un turneu de grand slam în palmares, US Open, în 2009, când l-a învins în finală pe Federer. Cu toate acestea, cei doi jucători sunt buni prieteni.



Arena multifuncţională din Parcul Roca, folosită de obicei la meciurile Argentinei din Cupa Davis, are o capacitate de 15.500 de spectatori, informează News.ro.