VIDEO Bianca Andreescu: "Am visat să câștig la US Open, cred că noi ne facem propria realitate cu mintea"

Se află în cel mai bun moment al carierei după victoria de la US Open, iar în cadrul emisiunii "Good Morning America" a vorbit despre ceea ce a simțit îmediat după ce a învins-o pe Serena Williams: "Îmi treceau foarte multe prin cap. Îmi e greu să exprim în cuvinte ce înseamnă pentru mine".





Ce a spus Bianca la Good Morning America







"Îmi treceau foarte multe prin cap. Îmi e greu să exprim în cuvinte ce înseamnă pentru mine. Cred că atunci, după meci, îmi spuneam că a meritat să muncesc atât de mult și că a meritat să trec prin toate acele momente dificile. Sâmbătă a fost o zi foarte bună pentru mine.





Noaptea trecută, înainte să mă culc, am făcut o pauză și am fost recunoscătoare pentru ce am obținut. Am visat la asta de când m-am apucat de tenis. Sunt foarte norocoasă. Am visat să câștig la US Open de la 12-13 ani. M-a ajutat mult. Cred că noi ne facem propria realitate cu mintea" - Bianca Andreescu, în cadrul emisiunii Good Morning America, citată de Digisport.





Andreescu s-a născut în Canada, la Mississauga, o suburbie a oraşului Toronto, din părinţi români, Nicu şi Maria. Ea şi familia ei au venit pentru scurt timp în România, ţară în care campioana de la US Open a început tenisul, la vârsta de şapte ani. Apoi Bianca şi părinţii ei s-au întors în Canada şi sportiva a intrat în programul federaţiei canadiene de dezvoltare a carierei tinerilor jucători.



La vârsta de 19 ani, Andreescu a câştigat trei turnee importante, Indian Wells, de categorie Premier Mandatory, Rogers Cup, de categorie Premier 5 şi grand slam-ul US Open, toate în acest an.







Aici poți vedea secvențe din emisiune: