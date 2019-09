Antrenorul Biancăi Andreescu: "Nu credeam să obțină o transformare atât de rapidă față de acum un an"

​Jucătoarea canadiană de tenis de origine română Bianca Andreescu a făcut un salt gigantic pe durata unui an atât în ierarhia WTA, cât şi la Flushing Meadows, unde miercuri o va înfrunta în sferturi pe belgianca Elise Mertens, cap de serie 25, după ce anul trecut era eliminată în primul tur al calificărilor pentru US Open, relatează Reuters.

Andreescu, 19 ani, ocupa locul 178 la finele anului 2018, iar în prezent a urcat pe 15, după ce şi-a trecut în palmares titlurile de la Indian Wells şi Rogers Cup.Însuşi antrenorul Sylvain Bruneau este uluit de progresul elevei sale, pe care o pregăteşte din martie 2018: ''Parcursul ei din ultimul an cred că este destul de incredibil. Aş vrea să spun că am avut o senzaţie că lucrurile vor ieşi aşa, dar nu am avut-o. Mereu am crezut că va deveni o jucătoare bună. Pentru mine, asta era un fapt. Dar că va fi capabilă să obţină o transformare atât de rapidă faţă de acum un an când a pierdut în calificări, nu credeam''.Bianca Andreescu a învins-o în optimi pe americanca Taylor Townsend, cea care le trimisese acasă pe româncele Simona Halep şi Sorana Cîrstea.''Cred că energia ei trebuie canalizată mai bine şi a primit câteva sfaturi cum să utilizeze această energie. Am remarcat de la început că este o adevărată luptătoare. Avea nevoie să ştie de ce este capabilă. Cred că acum ştie'', a adăugat antrenorul Bruneau, conform Agerpres