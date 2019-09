VIDEO Mike Bryan, amendat cu 10.000 de dolari pentru că a mimat că împuşcă un arbitru de linie

Tenismenul american de dublu Mike Bryan a fost amendat de organizatorii US Open cu 10.000 de dolari pentru că a mimamt că împuşcă un arbitru de linie, informează CNN.

Incidentul s-a produs la meciul pe care Mike îl disputa, alături de fratele său geamăn, Bob Bryan, împotriva perechii Roberto Carballes Baena/Federico Delbonis (Spania/Argentina), în turul al doilea.



Mike Bryan a contestat o decizie a unui arbitru de linie, iar reluarea prezentată pe ecranul arenei Louis Armstrong a demonstrat că jucătorul american a avut dreptate.

Mike Bryan i-a arătat arbitrului ecranul şi a mimat cu racheta că îl împuşcă.



"Îmi cer iertare pentru orice jignire pe care aş fi cauzat-o. Am câştigat punctul şi gestul s-a vrut a fi unul glumeţ. Dar date fiind ultimele ştiri şi climatul politic, înţeleg cum gestul meu poate fi văzut ca insensibil. Promit că nu voi mai face niciodată aşa ceva", a spus sextuplul câştigător al US Open la dublu, într-un comunicat.



Mike a făcut gestul la numai câteva ore după un atac armat în Texas, soldat cu şapte morţi.

Fraţii Bryan, favoriţii numărul 7, s-au impus cu scorul de 4-6, 7-5, 6-3, informează News.ro.

Mike Bryan is 'fined $10,000 by officials at the US Open' for gun gesture towards line judge after wrong call during second-round victory. pic.twitter.com/kMWEGzbalr