Sloane Stephens a încheiat colaborarea cu antrenorul Sven Groeneveld înainte de US Open

Stephens, care a început să se antreneze sub comanda lui Groeneveld în luna mai, nu a anunţat deocamdată un înlocuitor, chiar dacă mai sunt doar câteva zile până la startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la New York.



"Schimbarea nu este niciodată uşoară, însă apreciez foarte mult timpul petrecut împreună", a scris Stephens, câştigătoarea US Open în 2017, pe contul său de Twitter.