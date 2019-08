Simona Halep, după eliminarea de la Cincinnati: "Nu am avut ritm la început, am luptat, dar nu a fost suficient pentru a câștiga meciul"

Finalistă la ediția de anul trecut a turneului Premier 5 de la Cincinnati, Simona Halep (4 WTA) a părăsit competiția în faza optimilor de finală, fiind învinsă de americanca Madison Keys (18 WTA). Românca a acuzat lipsa de ritm din startul partidei, dar a lăudat prestația adversarei. "Nu am avut ritm la început, apoi am luptat, l-am regăsit, dar nu a fost suficient pentru a câștiga meciul", a spus Halep, potrivit WTA.





"Madison a jucat incredibil și a fost foarte puternică pe teren. Știam că va lua mingile rapid și cu multă putere, știam că acesta este jocul ei și mă așteptam la un start dificil.





Nu am avut ritm la început, apoi am luptat, l-am regăsit, dar nu a fost suficient pentru a câștiga meciul. Nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar am jucat mai bine decât ieri și m-am mișcat mai bine. A fost un pas bun în față, astfel că voi continua să muncesc", a spus Simona Halep, potrivit WTA.





Simona Halep a fost învinsă de Madison Keys, scor 6-1, 3-6, 7-5, în optimile turneului Premier 5 de la Cincinnati. Pentru prezența în această fază, Simona va primi 30.330 de dolari şi 105 puncte WTA.





Aceasta este prima victorie pentru Madison Keys în fața unei jucătoare de Top 5 după exact un an. În 2018, aceasta o învingea pe Angelique Kerber (de asemenea deținătoare a Wimbledon-ului la acel moment) tot în optimile de la Cincinnati.





Simona Halep a jucat trei finale la Cincinnati: în 2015, 2017 şi 2018 - toate pierdute. Anul trecut, ea a fost întrecută în ultimul act de olandeza Kiki Bertens, scor 2-6, 7-6 (6), 6-2.





Indiferent ce se va mai întâmpla în turneu, Simona Halep va ocupa în continuare locul 4 în clasamentul WTA. Singură jucătoare ce o mai putea depăși pe româncă era Elina Svitolina, însă ucraineanca a fost eliminată și ea în optimi, fiind învinsă de Sofia Kenin, scor 6-3, 7-6(3).







