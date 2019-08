ATP Montreal: Rafael Nadal, Dominic Thiem și Alexander Zverev, în sferturi (Rezultatele zilei)

Cap de serie numărul unu și campion en-titre, Rafael Nadal a avut nevoie de două seturi pentru a trece de Guido Pella (6-3, 6-4) și pentru a obține biletul care l-a dus în sferturile de la Montreal. În aceeași fază au ajuns și Dominic Thiem (favorit 2) și Alexander Zverev (3).



Turneul canadian face parte din categoria Masters (1000) și are premii totale în valoare de 5,7 milioane dolari.

Optimi de finală, rezultate:

Rafael Nadal (1) - Guido Pella 6-3, 6-4

Fabio Fognini (7) - Adrian Mannarino 6-2, 7-5

Gael Monfils (16) - Hubert Hurkacz 6-4, 6-0

Roberto Bautista (10) - Richard Gasquet 7-5, 7-5

Karen Khachanov (6) - Felix Auger-Aliassime 6-7(7), 7-5, 6-3

Alexander Zverev (3) - Nikoloz Basilashvili (13) 7-5, 5-7, 7-6(5)

Daniil Medvedev (8) - Christian Garin 6-3, 6-3

Dominic Thiem (2) - Marin Cilic (14) 7-6(7), 6-4



Se vor juca în sferturi:



Rafael Nadal (Spania) - Fabio Fognini (Italia)

Dominic Thiem (Austria) - Daniil Medvedev (Rusia)

Alexander Zverev (Germania) - Karen Khachanov (Rusia)

Gael Monfils (Franţa) - Roberto Bautista (Spania).



