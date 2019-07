​Wimbledon: Juan Sebastian Cabal şi Robert Farah au câştigat proba de dublu, după o finală - maraton de aproape cinci ore

Cabal şi Farah s-au impus cu scorul de 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5), 6-3, în patru ore şi 57 de minute, în faţa echipei franceze Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin.

Juan Sebastian Cabal şi Robert Farah sunt primii columbieni câştigători ai unui trofeu de Grand Slam la dublu masculin.

A moment to treasure…



Colombian duo Juan Sebastian Cabal and Robert Farah are #Wimbledon men’s doubles champions for the first time after being Mahut/Roger-Vasselin on Centre Court \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF4 pic.twitter.com/i2rMHreMVb